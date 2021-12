ACR Messina, Capuano in bilico dopo ko contro la Turris: ipotesi ritorno Novelli

E' sempre più in bilico la panchina di Ezio Capuano, dopo il pesantissimo ko rimediato ieri pomeriggio contro la Turris

Resta in bilico la panchina di Ezio Capuano. Dopo il bruttissimo ko rimediato dall'ACR Messina contro la Turris, nel match andato in scena ieri pomeriggio e valido per la diciottesima giornata di Serie C, la società starebbe facendo accurate riflessione in merito alla permanenza del tecnico: subentrato all'esonerato Sasà Sullo, lo scorso ottobre. Secondo quanto riportato da "TuttoC", il club peloritano, starebbe pensando ad un ritorno di Sullo, ma nelle ultime ore sarebbe spuntata l'idea di un clamoroso ritorno di Novelli: tecnico della promozione in C dello scorso anno.