ACR Messina, Adorante: “Possiamo puntare all’obiettivo playoff”

Le parole del giovane attaccante Andrea Adorante, sul momento vissuto dall'ACR Messina

Archiviato il ko rimediato contro la Juve Stabia, l'ACR Messina scalda i motori in vista del prossimo impegno contro il Campobasso. A fare il punto in casa giallorossa, durante un'intervista concessa ai microfoni de La Giovane Italia , è il giovane attaccante peloritano Andrea Adorante.

“A livello personale ho degli obiettivi che sono perlopiù legati ad aspetti prestativi: mi piacerebbe innanzitutto segnare un gran numero di gol, il più alto possibile, ma anche mettermi in mostra attraverso le prestazioni. Come gruppo squadra, invece, contiamo di uscire al più presto da questo periodo di appannamento per poi tentare successivamente di arrivare più in alto possibile. Perché no? Possiamo puntare all’obiettivo playoff”.