Accardi: “Io primo tifoso del Palermo, spero di poter realizzare il mio sogno”

Andrea Accardi ripercorre la stagione 2019/20 che ha visto la rinascita del Palermo e il ritorno tra i professionisti.

Il difensore palermitano ha raccontato la sua avventura in quella squadra che ha dominato il proprio girone di Serie D grazie anche alla vicinanza dei propri tifosi. Il pensiero del classe ’95 durante l’intervista rilasciata al sito ufficiale nel corso del format “Un anno da Aquile”.

“Il momento più bello del Palermo è stato senza dubbio la continuità di vittorie che abbiamo ottenuto, anche se direi che ce ne sono tanti. Una cosa che ricordo con estremo piacere riguarda Santana e Corsino che nonostante gli infortuni gravi si facevano trovare sempre al campo di allenamento, da lì capisci che quello è un gruppo vero. L’anno della rinascita lo abbiamo vissuto in modo intenso, io sono il primo tifoso del Palermo e ricordo il momento in cui il club fu affidato al presidente Mirri. Ne sono stato subito felice perché sapevo quanto tenesse al club. Il mio sogno sportivo è quello di ritornare in Serie A con la maglia del Palermo, come uomo direi che ho già realizzato il mio sogno quando ho indossato questi colori”.