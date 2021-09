VIDEO Serie B, Pisa-Monza 2-1: Lucca non perdona, il gol dell’ex Palermo

Il gol di Lorenzo Lucca e gli highlights della partita Pisa-Monza, andata in scena martedì sera allo Stadio Arena Garibaldi-Romeo Anconetani

Quattro gol in cinque partite. Lorenzo Lucca si sta rendendo protagonista di un ottimo avvio di stagione con la maglia del Pisa , capolista del torneo a punteggio pieno dopo le vittorie contro Spal , Alessandria , Ternana , Vicenza e Monza . Una squadra che si candida ad essere protagonista del torneo cadetto.

Un successo, quello contro gli uomini di Giovanni Stroppa, conquistato martedì sera grazie alle reti messe a segno da Giuseppe Sibilli e dal giovane attaccante classe 2000, autore del gol del 2-0. Lucca ha sfruttato al massimo un assist di Cohen, controllando ed insaccando in modo preciso all'angolino. Di seguito, il gol e gli highlights del match valevole per la quinta giornata del campionato di Serie B, andato in scena allo Stadio Arena Garibaldi-Romeo Anconetani.