VIDEO Ascoli-Palermo 1-2, gol e highlights: doppio Brunori, Corini sbanca il Del Duca

La Lega Serie B ha pubblicato sul proprio canale YouTube la sintesi del match valido per la ventiduesima giornata tra Ascoli e Palermo. La formazione allenata da Eugenio Corini è passata in vantaggio grazie al sinistro vincente del proprio capitano Matteo Brunori che si è insaccato all'angolino basso. Nella ripresa, l'Ascoli ha rimesso in parità la gara con il tocco sotto misura del subentrato Francesco Forte che ha siglato con il petto il suo gol all'esordio in bianconero. Gennaro Tutino si è conquistato un calcio di rigore che però ha visto Brunori lasciarsi ipnotizzare dal portiere Nicola Leali. Proprio l'italo-brasiliano ha risolto il match con una splendida azione solitaria.