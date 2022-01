Vicenza, Meggiorini e le offese di Majer: “Sono crollato, tutto però resta in campo”

Dopo il brutto episodio verificatosi nel match tra Lecce e Vicenza, Meggiorini è tornato a parlare delle offese recapitate a lui e a sua madre, scomparsa qualche tempo fa

Parola a Riccardo Meggiorini . L'episodio spiacevole che ha coinvolto l'ex attaccante del Chievo si è verificato nel corso del match di Serie B tra Lecce e Vicenza , nel quale - in seguito ad uno scontro di gioco - Zan Majer , centrocampista dei salentini, ha offeso il giocatore biancorossi con insulti rivolti alla madre, da qualche tempo venuta a mancare. La reazione di Meggiorini è stata quella di un pianto che non ha lasciato spazio a repliche, con tutti i giocatori del Lecce che sono anche andati a consolare il giocatore in campo. Majer, sia personalmente che pubblicamente, si è poi scusato con Meggiorini, come anche sottolineato da quest'ultimo nell'intervista odierna rilasciata alle colonne de La Gazzetta dello Sport.

Ecco, di seguito, le sue parole: “È stata una serie forte di emozioni negative. E mi sono sfogato. Quelli del Lecce sono stati molto gentili, ho apprezzato, che la cosa si è subito chiusa lì. In campo in fondo ci si vuole bene, c’è rispetto. Poi nei momenti di tensione scappa qualcosa, l’importante è che finisca lì. Il calcio è fatto di persone perbene, a volte all’esterno c’è un’immagine negativa. Anche a me scappa qualche parolaccia, ogni tanto, ma non così. Pogba? Non ci fu nulla di razzista, era stato un semplice insulto, un’altra cosa che capita in campo e finisce lì. Infatti non ci sono state conseguenze. Dobbiamo dare il buon esempio? Quando siamo in campo abbiamo tanta tensione dentro, accumuliamo tutto durante la settimana, soprattutto in momenti come questi in cui una squadra sta andando male. E poi cerchiamo lo sfogo sul campo. La gente che vede la partita magari non sa cosa proviamo, e tenere sempre tutto dentro tutto non è facile”.