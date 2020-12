Vicenza, l’omaggio di Jallow al Pablito Mundial: “Dedico gol e vittoria a Paolo Rossi. Covid-19? Ho sofferto molto”

L’attaccante gambiano del L.R. Vicenza fa una dedica speciale al Pablito Mundial, icona indimenticabile del movimento calcistico italianoe campione del mondo con la Nazionale azzurra guidata da Enzo Bearzot ai Mondiali di Spagna’82.

Dopo la vittoria sul Pescara arrivata anche grazie alla qualità della sua prestazione, un gol e un assist, l’attaccante Lamin Jallow ha voluto dedicare il successo allo scomparso Paolo Rossi:

“Questo gol e questo assist, così come il successo, li dedico a Paolo Rossi. Sono molto felice di questa prestazione perché sono stato fermo due mesi per un problema al ginocchio e poi è arrivato il Covid-19 e ho sofferto tantissimo. – continua l’attaccante – Ora spero di poter fare molti altri gol e fare un grande campionato. L’assist per Meggiorini? Noi ci alleniamo così, ho puntato il difensore, ho visto Riccardo, che è un grande attaccante” – queste le parole dell’attaccante del Vicenza.

