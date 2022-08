Verona-Bari, Mignani: “Giocheremo per vincere. Abbiamo il dovere di dare il massimo”

Le parole del tecnico del Bari, Michele Mignani

Mediagol ⚽️

Il Bari si prepara a tornare in campo per i trentaduesimi di Coppa Italia. Nella giornata di domani, i biancorossi affronteranno l'Hellas Verona, allo stadio "Bentegodi". A parlare alla vigilia, facendo il punto sul momento vissuto dalla squadra, è il tecnico Michele Mignani intervenuto in conferenza stampa.

"Siamo contenti di aver passato il turno e di doverci misurare contro squadre di categorie diverse. Non andiamo a fare una gita, queste sono sfide stimolanti e giocheremo per vincere e per capire a che punto siamo, anche se i veri valori verranno fuori un po' più avanti. Sarà una gara ufficiale, abbiamo la voglia e il dovere di provare a fare il massimo. Turnover? Per me non ci sono titolari o riserve, ma ho la curiosità di vedere giocatori che conosco meno. Fisicamente la squadra sta bene".

Sui convocati: "Ceter sta proseguendo il suo percorso di avvicinamento al rientro in gruppo, sta lavorando duramente per mettersi in pari. Per il resto i convocati dovrebbero essere quelli di domenica. Di Cesare è un esempio, ha recuperato velocemente da un infortunio, alcuni giocatori sono dotati da madre natura di qualità fisiche particolari, lui è uno di questi".