Ventura: “Il Cagliari ha giocatori migliori della B. Caprile? Vera sorpresa del Bari”

"Il Bari non ha ancora vinto in casa ma in trasferta sì, questo non è da tutti. Cagliari sarà una bella cartina di tornasole, una verifica interessante. I sardi forse sono la squadra che ha i giocatori di maggior spessore per tutta la categoria. Fare risultato lì vorrebbe dire dare un segnale forte a tutte le altre formazioni della cadetteria".