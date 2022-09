Venezia-Pisa, Maran: “Vogliamo i 3 punti, ma vietato sperare nella fortuna”

Dopo un avvio di stagione poco convincente, che ha fruttato ai nerazzurri appena un punto, il Pisa si prepara a scendere in campo per il prossimo impegno in campionato: quello contro il Venezia, in programma sabato alle 14:00. Un impegno importante analizzato dal tecnico Rolando Maran, nella consueta conferenza stampa pre gara.