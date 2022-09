Venezia-Pisa, Maran: “Pari segno positivo. Dobbiamo guardare bicchiere mezzo pieno”

"Non ho affrontato problemi diversi dalla partita con la società, oggi è il primo passo per uscire da questo pantano. Oggi noi facciamo al massimo il nostro lavoro e sono concentrato su questo, vedo qualcosa più di buono che negativo. L’assenza del centravanti era al centro dell’attenzione, oggi averlo avuto è stato fondamentale. Nei minuti precedenti all’espulsione di Ionita avevamo un buon possesso palla, non credo che ci stiamo abbassati. Oggi abbiamo corso molto di più senza palla rispetto alle altre partite. Nel conteggio dei centimetri oggi pagavamo un po’, non dovevamo subire questa situazione. Siamo stati più attenti a non sbagliare e meno spavaldi ad andarsela a giocare con giocatori più abili. Oggi è un segno positivo quello che ci portiamo a casa”.