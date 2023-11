Venezia, Perinetti: “Promozione possibile. Parma e Cremonese avversarie più temibili”

Perinetti elogia l'operato di mister Vanoli in lotta per la Serie A. L'ex DS del Palermo non menziona però i rosa tra le concorrenti del Venezia.

Giorgio Perinetti, attuale direttore sportivo dell'Avellino ed ex di Palermo e Venezia tra le altre, è stato intervistato da “Il Corriere del Veneto”, soffermandosi sull'importante cammino della formazione allenata da Paolo Vanoli. Di seguito alcune delle sue dichiarazioni:

"Credo che il Venezia abbia tutte le carte in regola per giocarsi la promozione diretta. Già l’anno scorso me l’aspettavo protagonista fino in fondo, anche se poi alcune problematiche avevano creato una situazione pericolosa. È stato bravo Antonelli a riequilibrare la situazione e Vanoli ha fatto un ottimo lavoro e gliene va dato atto".

Le avversarie più temibili - "Il Parma ha dimostrato di avere qualcosa in più di tutte, almeno finora. Ma secondo me la più pericolosa di tutte è la Cremonese, è partita male ma ha una rosa imponente e completa anche nei ricambi. Sono fermamente convinto che la vedremo protagonista fino in fondo".

Focus sul suo Avellino - "Abbiamo un organico importante, un allenatore bravo e un buon presidente. In questa prima fase, purtroppo, abbiamo subito troppi infortuni e dobbiamo fare i conti con avversari molto forti, soprattutto il Benevento".

E sulla sfida da doppio ex tra Venezia e Bari - "Il Venezia teme la pausa e li capisco. Dopo i pit-stop di campionato non sai mai in quali condizioni ritroverai i tuoi giocatori. Bari? Ripartire dopo aver perso la Serie A al 94’ della finale sarebbe difficile per chiunque. Ma vedo un Bari da playoff, la squadra è buona".

