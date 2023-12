Venezia, l’ex Iachini: “Ko col SudTirol? La legge del calcio. Vedo il bicchiere…”

Ex Palermo e Venezia, Iachini si concentra sulla sconfitta della formazione di Vanoli contro il SudTirol in Serie B.

Giuseppe Iachini , ex tecnico del Palermo nonché ex calciatore del Venezia, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Gazzettino soffermandosi sul momento attuale della compagine lagunare, reduce da una sconfitta interna contro il SudTirol:

"Sabato il Venezia contro il Südtirol ha fatto un ottimo primo tempo, nonostante le tante defezioni, meritava il vantaggio e nulla lasciava presagire quello che poi è successo. Ma questa è la legge del calcio, una sbavatura, un piccolo errore magari indirizza la gara. Peccato, perché la vittoria avrebbe dato continuità alla posizione di classifica molto importante che occupa, anche se, vedendo i risultati delle altre, alla fine è andata bene: non ha perso posizioni, le avversarie non si sono avvicinate e quindi tutto resta come prima. Ora potrà recuperare alcuni giocatori importanti, come Pohjanpalo, dunque va visto il bicchiere mezzo pieno. La squadra ha tutte le capacità per lottare per vincere".