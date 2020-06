Venezia, giocatore positivo al Coronavirus: squadra in isolamento fiduciario

Ennesimo caso di positività al Coronavirus nel mondo del calcio.

I campionati professionistici in Italia sono a un passo dalla ripresa. In questa settimana è ricominciata, con le due semifinali di ritorno, la Coppa Italia, la cui finale è in programma mercoledì. Anche la Serie B tornerà in campo il 17 giugno, mentre la Serie A dovrà attendere il 20 giugno. Intanto, tuttavia, arrivano i primi intoppi. Il Venezia, a poche ore dal nuovo fischio d’inizio, ha infatti comunicato di avere registrato un caso di contagio in rosa. Per questa ragione, stamane, la squadra non ha effettuato la consueta seduta di allenamento.Il nome del calciatore risultato positivo non è stato rivelato e tutti gli uomini a disposizione di Alessio Dionisi sono attualmente in isolamento fiduciario in attesa di ricevere gli esiti degli altri tamponi effettuati. La gara col Pordenone, prevista sabato sera, potrebbe essere dunque a rischio.

“Venezia FC comunica che al quinto ciclo di tamponi effettuati venerdì 12 giugno da giocatori, staff tecnico e gruppo squadra, è stato rilevato in un calciatore positività al Covid 19. L’intera squadra per tale motivo oggi non ha effettuato la seduta di allenamento in programma e a partire da questa sera andrà in isolamento fiduciario in attesa di ricevere i risultati di un nuovo ciclo di tamponi effettuato in data odierna e di ricevere ulteriori indicazioni operative da parte degli organi competenti.“. Questo il comunicato ufficiale diramato dal club arancioneroverde.

Serie B, date e orari: si riparte con Ascoli-Cremonese, playoff in un range di 17 giorni