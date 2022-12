Venezia, Beppe Accardi: “Ciclo finito per Fiordilino, ha bisogno di nuovi stimoli”

Il procuratore sportivo si esprime sulle posizioni dei suoi assistiti ex Palermo

Beppe Accardi , ex difensore del Palermo classe 1964 e oggi procuratore sportivo, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, trattando diverse tematiche interessanti, partendo da alcuni dei suoi assistiti che hanno militato anche tra le file del club rosanero fino all'anno del fallimento della precedente gestione nel 2019:

Il centrocampista originario del capoluogo siciliano, accasatosi agli arancioneroverdi proprio dopo il fallimento dell'U.S. Città di Palermo, è rimasto fuori dagli schemi di mister Paolo Vanoli che, visti i recenti risultati positivi dei lagunari, sembra aver trovato la giusta quadra omettendo dall'undici titolare il classe 1996. Carlos Embalo, sull'altro fronte, non è ancora riuscito a ritagliarsi il giusto spazio con la maglia del Cittadella, scendendo in campo dal primo minuto solamente contro il suo ex Palermo ed il Benevento.