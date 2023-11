Venezia, Antonelli elogia Vanoli: “Importante averlo con noi. Mercato di gennaio…”

Il Venezia non sta deludendo le aspettative e punta alla promozione diretta verso la Serie A. Visti i recenti passi falsi del Palermo, i lagunari sono a +4 sul terzo posto, mentre il Parma è distante solamente due lunghezze. Il direttore sportivo arancioneroverde, Filippo Antonelli, ha parlato dal TransferRoom Summit di Estoril, in Portogallo. Queste le sue dichiarazioni raccolte da TMW:

"Stiamo facendo bene, stiamo continuando su un percorso partito un anno fa. Non scordiamoci dove eravamo, ora vogliamo migliorarci ma è un campionato troppo lungo per dire ora cosa faremo e cosa accadrà. Va dato atto a Vanoli del lavoro fatto: è un tecnico italiano ma internazionale, è stato anche in Russia allo Spartak. Per noi è importante averlo, grazie alla proprietà possiamo allargare gli orizzonti e il Presidente Duncan ci dà la possibilità di lavorare con una rosa competitiva. E poi ha investito tanto anche nelle strutture e nello stadio".