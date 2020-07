Trapani, Castori fiducioso: “Non c’è tempo per pensare, saranno due gare da dentro o fuori”

Il Trapani crede ancora alla possibilità di salvezza.

I granata nel trentaseiesimo turno di Serie B hanno avuto la meglio del Pescara e adesso si concentrano in vista delle ultime due giornate quando affronteranno Crotone e Perugia. Sul rush finale e sulla speranza di mantenere la categoria si è espresso Fabrizio Castori, tecnico del Trapani, nel corso dell’intervista rilasciata a tuttomercatoweb.com.

“Ci giochiamo tutto, saranno due partite nelle quali bisognerà stare in apnea dando fondo a tutte le risorse che abbiamo senza risparmiarci. La squadra ha benzina e voglia. Siamo carichi e convinti. Ce la giochiamo. Il mio è un calcio fatto di intensità, identità precisa. E poi c’è l’esperienza dei veterani che danno il giusto aiuto ai più giovani a cui magari manca un po’ di equilibrio. Ma non c’è tempo di pensare ad altro. Lunedì c’e una partita da dentro o fuori, la giocheremo senza troppi tatticismi. Metteremo in campo il nostro calcio fatto di intensità. Ho cercato di dare la mia impronta, i ragazzi mi hanno seguito. Nel calcio non ci sono segreti. Indagini Juve Stabia? Non entro in questioni che non conosco, ma leggo che altre squadre hanno problemi. Dunque spero che sia fatta chiarezza ai fini della regolarità del campionato e sarebbe più opportuno che ciò avvenisse entro la stagione in corso anche per tutelare chi rincorre e si gioca un obiettivo”.