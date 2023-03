Tesser: “Genoa e Cagliari favorite per la promozione. SudTirol? Può sorprendere”

“È vero che il rosso a Rog era ingiusto, ma avevamo fatto meglio anche in parità numerica, fu una vittoria meritata contro una squadra compatta. Faccio i complimenti a Ranieri per la sua signorilità, reale e non di facciata, e per l’umiltà con cui è tornato in Serie B ottenendo anche buoni risultati. Ha esperienza e carisma, quella che gli ha permesso di conquistare lo spogliatoio. Chi salirà? Frosinone senza dubbio, poi dico Genoa che dovrà sudersela, e Cagliari, che può farcela. Col Sudtirol che può essere la sorpresa. La sfida di sabato sarà fondamentale per una posizione migliore nei playoff. Azzi? A Modena era un esterno da 4-3-3, io l'ho utilizzato in tutti i ruoli, soprattutto come terzino, con la convinzione che potesse essere devastante. Cambiandogli il ruolo, ho avuto più riguardo e gli ho dato più tempo e consigli. Mi ha ripagato e lo ringrazio per le belle parole che mi ha rivolto in tv”.