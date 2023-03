Tesser: “Cambio Tremolada? Stavamo subendo l’iniziativa del Palermo”

Il Modena di Attilio Tesser esce sconfitto dal Renzo Barbera. La formazione gialloblù ha perso contro il Palermo di Eugenio Corini per cinque a due. Dopo aver chiuso la prima frazione di gioco in vantaggio, il Modena ha subito la rimonta del Palermo firmata da Soleri, Verre, Aurelio e Vido. Il tecnico della formazione emiliana è intervenuto in conferenza stampa a margine della sconfitta. Ecco, di seguito, le dichiarazioni di Tesser.

“Noi siamo una squadra che la partita vuol giocarla sempre, senza tatticismi particolari. Fino al 3-2 ci siamo stati, avevamo anche fatto gol, ma era di poco fuorigioco. Anche stasera abbiamo perso facendo noi diversi tiri. Poi in campo aperto è favorita la squadra che gioca di rimessa. Tremolada? E' un giocatore che ha fatto un'ottima gara però si stava facendo il buco in mezzo al campo e in quei momenti lì abbiamo iniziato ad allungarci. Ho cercato di dare brillantezza con Giovannini per tenere dentro i due attaccanti. Non era un demerito per Tremolada ma in quel momento stavamo subendo l'iniziativa del Palermo”.