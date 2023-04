Ternana-Venezia, Vanoli: “Facciamo tre-quattro gol a partita. Puntare ai playoff….”

“Cosa è cambiato dal mio arrivo? Vedo i ragazzi allenarsi tutti i giorni con la voglia di raggiungere l’obiettivo, i tifosi devono essere orgogliosi di questa squadra, spero di vedere uno stadio pieno le prossime partite. Questa vittoria, che penso sia meritata, ci deve far capire che il lavoro paga, ma non ci deve nemmeno distrarre e farci essere tranquilli. Mi dispiace per chi non è entrato ma sono contento di tutti i ragazzi che ho a disposizione. Devono capire tutti che devono rimanere concentrati per 90 minuti per stare a grandi livelli, le qualità i ragazzi le hanno. Rilanciarsi in zona playoff? Ho preso la squadra ultima in classifica, può succedere davvero di tutto in questo finale di campionato, di essere forte lo devi sempre dimostrare sul campo, questa squadra era partita per andare in Serie A, penso solo alla prossima partita, ma stiamo diventando un gruppo. Prestazione deludente della Ternana? Io guardo in casa mia, penso che abbiamo fatto una grande prestazione, sia dal punto offensivo che difensivo, ultimamente facciamo tre gol a partita. Abbiamo messo in difficoltà i rossoverdi con le nostre qualità, anche se un po’ mi dispiace per il gol preso, ma abbiamo fatto un passettino importate verso la salvezza. Ora testa al Modena, squadra tosta ed esperta”.