Ternana-Pisa, probabili formazioni: Partipilo titolare, D’Angelo con Morutan e Moreo

La preview del match valido per il posticipo della trentatreesima giornata di Serie B

Quasi tutto pronto per Ternana-Pisa. Il match - valido per il posticipo della trentatreesima giornata di Serie B - è in programma alle ore 16.15 allo stadio "Libero Liberati".

Snodo playoff significativo per le due squadre impegnate questo pomeriggio. Da una parte la Ternana vincendo avrebbe la possibilità di portarsi a +6 sulla zona playout e a -3 da quella playoff in cui l'ultimo slot è occupato proprio dal Pisa. La formazione di D'Angelo è in piena corsa per staccare un pass per il mini-torneo di fine stagione con un vantaggio di tre punti su Modena e Palermo.

Lucarelli, salvo sorprese, punterà su un 3-4-2-1 con il terzetto difensivo composto da Diakité, Sorensen e Mantovani a schermare la porta di Iannarilli. In mezzo al campo linea a quattro formata da Cassata, Di Tacchio, Coulibaly e Corrado. In avanti la fantasia di Palumbo e Partipilo alle spalle di bomber Favilli. Prosegue il silenzio stampa del tecnico della Ternana.

D'Angelo dovrebbe rispondere con un 4-3-2-1. In porta Nicolas con Calabresi, Caracciolo, Barba e Beruatto in difesa. Mastinu, Nagy e Marin in mezzo al campo con Tramoni e Morutan alle spalle dell'ex attaccante del Palermo Moreo. "La Ternana è una squadra molto tecnica che gioca un calcio abbastanza offensivo e ha giocatori di qualità tecnica notevole. Il fatto che abbia fatto un punto in due partite, tra l’altro molto difficili visto il momento della stagione contro squadre che si devono salvare li ha penalizzati", ha dichiarato il tecnico nerazzurro in occasione della consueta conferenza stampa pre partita.

PROBABILI FORMAZIONI — Ternana (3-4-2-1): Iannarilli; Diakité, Sorensen, Mantovani; Cassata, Di Tacchio, Coulibaly, Corrado; Palumbo, Partipilo; Favilli. All. Lucarelli

Pisa (4-3-2-1): Nicolas; Calabresi, Caracciolo, Barba, Beruatto; Mastinu, Nagy, Marin; Tramoni M., Morutan; Moreo. All. D'Angelo

I RISULTATI — VENERDI 14 ORE 20:30

Modena-Parma 1-1

SABATO 15 APRILE ORE 14

Spal-Brescia 2-2

Cosenza-Cittadella 1-1

Bari-Como 2-2

Venezia-PALERMO 3-2

Genoa-Perugia 2-0

Benevento-Reggina 1-1

Ascoli-SudTirol 1-0

Cagliari-Frosinone 0-0

DOMENICA 16 APRILE ORE 16:15

Ternana-Pisa