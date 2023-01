Ternana-Modena, Andreazzoli: “Rigore discutibile, senza un po’ di fortuna saremmo…”

"E' una vittoria che pesa per i punti, ci servono anche a sistemare parzialmente quella media alla quale facevamo riferimento ieri, ora siamo a 2 punti a partita, dobbiamo mantenerla e migliorarla. Così il peso che vogliamo dare a una vittoria diventa sostanzioso. Temevamo molto il confronto, i ragazzi si sono applicati e hanno interpretato bene. Credo che il nostro primo tempo sia stato superlativo, idee chiare, produttiva, anche realizzativa, tre gol li abbiamo fatti. Poi dopo, abbiamo preso un gol non so come, il calcio di rigore è stato discutibile. Penso che sia stato in questa maniera. Questo non toglie la necessità di reagire in una situazione del genere, siamo una squadra ansiosa fino a quando non riusciamo ad impadronirci del gioco che ci fa difendere bene e non il contrario. Non dipende solo dall'aspetto tattico, ma dalla mente e dalla convinzione di far le cose. Oggi ci è andata bene, se non hai un briciolo di buona sorte stavamo a parlare di un risultato che era stato di nuovo buttato via".