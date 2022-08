Ternana, Lucarelli: “Siamo sul pezzo e continueremo ad esserlo. Puniti da episodi”

Serata amarissima per la Ternana , che crolla sotto i colpi del Modena allo stadio "Alberto Braglia". 4-1 il risultato finale della sfida andata in scena ieri sera. Intervenuto in conferenza stampa al triplice fischio, il tecnico Cristiano Lucarelli ha analizzato il pesantissimo ko maturato dai suoi.

“Purtroppo siamo stati puniti ancora da episodi, che fanno parte del calcio: loro con tre tiri hanno preso una traversa e segnato due gol, al resto ci abbiamo pensato noi. Sicuramente loro avevano più fame. I momenti chiave sono stati il rigore e poi il gol annullato a Favilli, per una regola che io non capisco e che l’arbitro ha applicato. Secondo me bisogna contestualizzare, . Il primo e il secondo gol ce li siamo fatti da soli, sul primo c’ è un errore di Partipilo che ha fatto una cosa che non doveva fare, il terzo è una respinta, sul quarto è una deviazione: più errori di singoli che hanno peccato di esperienza. Al netto dei gol la squadra ha fatto quello che doveva fare, dopo il 2-0 abbiamo avuto un bell’atteggiamento. Purtroppo becchiamo alla prima occasione degli avversari. C’è stato un momento di panico dopo il 2-0, poi avevamo recuperato bene. La squadra ha pregi e difetti, andiamo avanti: in questo momento emergono i difetti. Perchè le mie informazioni non passano? Un conto è l’allenamento e un altro è la partita. Lavoriamo bene in allenamento, prepariamo tutto nei minimi dettagli ma poi prestazioni del genere ci portano a dire che c’è molto da lavorare: ne ho viste tante di situazioni così. Noi siamo sul pezzo e continueremo ad esserlo, proveremo a migliorare ma dobbiamo metterci anche qualcosa di nostro”.