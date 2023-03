Ternana, Lucarelli: “Prima possibile i punti salvezza. Ultimi 20 minuti a Palermo…”

Le dichiarazioni del tecnico della Ternana

Cristiano Lucarelli fa chiarezza. Il tecnico della Ternana è intervenuto in conferenza stampa per analizzare il momento della formazione umbra volgendo lo sguardo al prossimo turno di campionato contro il Bari. Tra le tante tematiche affrontate, Lucarelli si è soffermato sulla partita disputata da Falletti e compagni contro il Palermo e sull'obiettivo per il finale di stagione. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni.

"Io sono molto soddisfatto della squadra per quanto ha espresso in queste 3 partite, dal punto di vista fisico, tecnico e caratteriale. Siamo arrivati a finire le partite meglio degli avversari, tranne gli ultimi 20 minuti di Palermo. La premessa è che sono soddisfatto ed ho fiducia nei ragazzi, vedo una squadra unita, che lotta e gestisce bene i momenti di difficoltà. Purtroppo, però, i risultati di questa 3 partite sono negativi, usciamo con soli 2 punti, molto meno rispetto a quanto avremmo meritato sul campo. Forse, esagerando, ho parlato di partita della vita contro il Bari, dobbiamo essere realisti, sono successe nel bene e nel male tante cose, siamo partiti in una certa maniera, si pensava che gli obiettivi sarebbero stati altri. Ma oggi siamo lontani da quegli obiettivi, quindi non ha senso parlare di altro. Se leggo che stiamo facendo troppo poco per andare in Serie A mi preoccupo, in questo momento l’obiettivo è quello di portare la nave in porto. Ci sono stagioni come queste, molto movimentate, che spesso per esperienza vanno a finire male. È normale che oggi gli addetti ai lavori non ci considerino tra le migliori, adesso salviamo la stagione e poi faremo tutte le valutazioni. Le prossime 5 gare saranno importantissime per chiudere un certo tipo di discorso e cercare di giocarci le ultime 4 partite puntando ad obiettivi più alti. Io fino a che sarà qui chiederò il sostegno di tutti, i tifosi ci stanno sostenendo in casa e fuori, questa doveva essere un altro tipo di stagione, ma rischia di diventare pericolosa, quindi facciamo prima possibile i punti per la salvezza e per dare alla società il tempo di programmare il prossimo anno. Prendiamo coscienza dei fatti e della classifica, non è drammatica, ma voglio accendere il campanello prima che suoni".

Lucarelli ha poi proseguito: “Ho parlato ieri con il Presidente, dicendo le stesse cose. Può darsi anche che non sia d’accordo. Poi se riuscissimo a fare quei 7-8 punti nel breve tempo si potranno fare altri discorsi. Non è che poi andremo al mare, poi si andrà alla morte per dare tutto per cercare di avvicinarci ai playoff, sogno di vincerle tutte e 9, ma sappiamo benissimo che non abbiamo quel tipo di serenità per correre con gli altri per obiettivi più alti, guardiamoci prima le spalle, mettiamo in sicurezza la stagione”.

Chiosa finale sulla corsa play-out: "Nel girone di ritorno le squadre che lottano per non retrocedere viaggiano più forte perché hanno forti motivazioni. Non lo so se 44 punti saranno sufficienti per salvarci senza playout. Ieri ho parlato con Bandecchi dicendogli le stesse cose, non è che metto le mani avanti, abbiamo un buon margine di sicurezza ma che va rinforzato, poi potremo pensare ad altro. Ci aspettiamo che domenica, come è sempre stato da quando ci sono io, ci sarà grande partecipazione dei nostri tifosi. Anche domenica si sentivano molto a Genova, nonostante fossero 500 contro 28mila. L’invito che ho fatto prima della partita contro il Benevento è sempre valido fino a fine stagione”.