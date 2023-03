Ternana, Lucarelli: “A Palermo ho rischiato l’espulsione. Pigliacelli miracoloso”

Il tecnico della Ternana ritorna sul match di Palermo, terminato a "reti bianche"

Un legame che non si è mai interrotto. Cristiano Lucarelli è tornato a guidare la sua Ternana ricominciando dal "Renzo Barbera" di Palermo, offrendo una prestazione più che convincente per buona parte della gara, concedendosi pochi rischi tra cui un palo colpito dai rosanero da Gennaro Tutino ed un'occasione sprecata da Giuseppe Aurelio all'ultima azione. Queste le dichiarazioni in sala stampa del tecnico livornese riportate da ternananews.it, raccontando la preparazione più che sbrigativa, ma non per questo poco efficace, della trasferta in Sicilia:

"Sono arrivato la sera prima. Mi sono limitato a dare la formazione aiutato dal fatto di essere stato due anni e mezzo con questo gruppo. Sanno come voglio che si approccino le partite. Gli ho chiesto una squadra coraggiosa, propositiva e che giochi con testa, cuore e gambe. Sono rimasto soddisfatto della prova dei ragazzi e della voglia di portare a casa la vittoria. Nelle condizioni in cui eravamo, contro un avversario che sta bene la risposta dei ragazzi è stata soddisfacente sotto ogni punto di vista. Da lì dobbiamo ripartire. Io al di là di quello che leggevo per 70 minuti l'ho vista giocare ad alta intensità su un campo molto dispendioso. Siamo andati lì. Abbiamo creato diverse occasioni. Abbiamo trovato un portiere che si è superato. Avendo la possibilità di superarci in caso di vittoria ci sta che negli ultimi minuti provino a vincere la partita trascinati anche dal pubblico di casa. Poi all'ultimo abbiamo rischiato anche una beffa e ieri c'era un fallo su Capanni. Ho rischiato di essere espulso per protestare".

E sulle parate del portiere rosanero Mirko Pigliacelli: "La Ternana stava creando tanto anche con Andreazzoli. E' solo questione di fortuna. Ci sono momenti in cui vinci con un solo tiro in porta. Sabato palo interno fuori. Ieri palo interno e palla in braccio al portiere. Sul colpo di testa di Mantovani ha fatto un miracolo poi. Un pochino di tempo ci vuole".