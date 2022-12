Ternana-Cagliari, Liverani: “Non ce ne gira bene una. Ci meritavamo almeno il pari”

"Non sono mai stato uno che parla di sfortuna o fortuna, ma obiettivamente non ci ha mai girato bene in queste 16 partite. Abbiamo creato tanto, abbiamo fatto una buona partita almeno per meritarci un pareggio. C’è un grande dispiacere. Con il Parma siamo cresciuti alla distanza, soffrendo nel primo tempo e uscendo nel secondo. Oggi siamo andati subito sotto, ma siamo stati più coraggiosi. Davvero un dispiacere andare via con zero punti, ora dobbiamo chiuderci a riccio e lavorare. Da una parte è meglio andare subito in campo, pensiamo a queste partite e poi vedremo dove saremo e cosa potremo fare nel girone di ritorno”