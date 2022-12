Ternana-Cagliari, le formazioni ufficiali: Pettinari sfida Lapadula. Palumbo titolare

Il turno infrasettimanale valido per la sedicesima giornata del campionato di Serie B si apre con la sfida tra Ternana e Cagliari. Il match - in programma mercoledì 7 dicembre alle ore 20:30 allo stadio Liberati di Terni - rappresenta un bivio significativo per le due squadre in cerca di punti per migliorare il proprio posizionamento in classifica.