Ternana-Bari, probabili formazioni: out Di Cesare e Defendi, c’è Favilli

La trentesima giornata di Serie B si chiuderà oggi, 19 marzo, con il posticipo tra Ternana e Bari in programma alle 16:15. Gli umbri sono reduci da sette risultati senza vittorie, Bari invece che vola in classifica al quarto posto.

Momento di crisi per la compagine di Cristiano Lucarelli, tornato sulla panchina della Ternana dopo le dimissioni di Aurelio Andreazzoli. Nelle ultime sette gare i rossoverdi hanno raccolto solamente quattro punti in altrettanti pareggi, scivolando in classifica fuori dalla zona playoff e addirittura a con sole tre lunghezze di vantaggio dalla zona salvezza. Solo due assenti per la Fere, non saranno del match gli infortunati Defendi e Ghiringhelli.