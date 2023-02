Ternana, Bandecchi show: “Mi sono rotto i cog***oni, mi hanno sputato. A Palermo…”

Senza alcun freno, il patron della Ternana si sfoga dopo il ko col Cittadella

Un vero e proprio show da parte di Stefano Bandecchi, patron della Ternana, che dopo aver annunciato le dimissioni del tecnico Aurelio Andreazzoliin sala stampa al seguito del ko con il Cittadella, si è sfogato con i giornalisti presenti.

Prima le congratulazioni al matchwinner del Cittadella, il palermitano Crociata: “Complimenti a lui per il grande gol che ha fatto nel finale, ha fatto un tiro bellissimo credo dai trenta metri, gli ho fatto i complimenti negli spogliatoi. Se ci avesse riprovato altre cinquanta volte non so come sarebbe finita, poi non conosco bene il ragazzo. Lo sport è questo, noi abbiamo fatto diverse occasioni".

Alla domanda sull'accesa contestazione nel post gara da parte dei tifosi rossoverdi si alzano anche i toni del presidente della "Fere" - "Rendetevi conto che il primo che mi rompe il c***o deve essere massacrato. Adesso mi sono proprio rotto i co***oni. Gente violenta, scema e che dal primo giorno in cui sono qua mi dicono che si occupano d'acciaio. Beh, sappiano che io SONO fatto d'acciaio. Centoquattordici chili ben distribuiti. Sono str**zo, morirò str**zo ma sicuramente non mi piegherò mai. Io sono un vincente perché perdo spesso ma mi rialzo. Vi rammento che sono rimasti duemila solo per mandarmi a fanc**o. Mi hanno sputato ed io ho sputato a loro, mica siamo rinco***niti. Non sono Gesù Cristo e non mi frega un ca**o di esserlo".

Sul prossimo impegno contro il Palermo - "Non so se chiamerò Lucarelli, mi sta sul ca**o che me l'abbiano detto tutti. A chi affido la squadra per l'allenamento di domani? A Paolo Tagliavento (ex arbitro di Serie A, oggi vicepresidente del club umbro ndr). Non ha il patentino? Ca**o me ne frega, mica domani c'è la partita... stanno in campo e si allenano. Ancora che vi fate problemi? Domani non si fa un ca**o, tanto col Palermo si gioca martedì. Al "Barbera" non ci sarò personalmente, devo lavorare. Se rinuncio ad un pacco di soldi è perché devo lavorare tutti i giorni. Rivedrò dal vivo la Ternana domenica, pronto a prendere altri 'vaffa'".

Sull'obiettivo della Ternana da qui alla fine del campionato - "Per me le cose non cambiano. Puntiamo ai playoff ed andiamo in Serie A, non me ne frega un ca**o. Il pallone è rotondo. Lucarelli può darsi pure che mi mandi a fan***o e non torni. Non è stato esonerato perché Bandecchi è un pazzo. Spero ora abbia la maturazione di un allenatore che lavora in Serie B. Voglio le vittorie, non la teoria".