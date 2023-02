TERNANA, ANDREAZZOLI SI DIMETTE A TRE GIORNI DALLA SFIDA CONTRO IL PALERMO

Sconfitta dolorosa al "Liberati" per la Ternana contro il Cittadella . I rossoverdi erano passati in vantaggio con il gol di Diakité. Nella ripresa si esalta Crociata , centrocampista palermitano, autore della rimonta dei veneti che hanno concluso la gara sull'1-2.

Aurelio Andreazzoli ha deciso di dimettersi dal ruolo di tecnico della Ternana, con il numero uno delle "Fere" Stefano Bandecchi che sarà costretto a cercare un nuovo allenatore in vista del prossimo turno infrasettimanale, in programma martedì alle 20.30 al "Renzo Barbera" di Palermo. "Andreazzoli ha fatto un lavoro importante, un lavoro che poteva andare avanti. E' un uomo di calcio, ha detto che la media di un punto a partita non ha senso, quindi con mio dispiacere, ho insistito finora parlando con lui, ma mi ha insegnato che servono scosse. Mancano 12 partite alla fine, c'è bisogno di dare una scossa determinante e importante a questa squadra. In virtù di queste cose, lui ha fatto una valutazione particolare, si è dimesso. Nei suoi panni non lo avrei mai fatto. Mi ha anche detto che Lucarelli finora ha fatto un vero e proprio miracolo", queste le dichiarazioni del presidente, riportate da ternananews.it