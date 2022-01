Ternana-Ascoli, probabili formazioni: Lucarelli vs Sottil, la preview del match di B

Ternana e Ascoli si affronteranno alle ore 20.30 nel match valido per la diciannovesima giornata del campionato di Serie B

La Ternana di Cristiano Lucarelli si appresta ad ospitare l'Ascoli di Andrea Sottil in quel che può essere definito uno scontro d'alta quota. Le due squadre sono separate da tre mere lunghezze ed entrambe risiedono nella parte alta della classifica con vista playoff. L'inizio del match- valido per la diciannovesima giornata del campionato di Serie B - è previsto per le ore 20.30 presso lo stadio Libero Liberati.

La Ternana, attualmente al dodicesimo posto a quota 23 punti, ha la possibilità di agguantare in classifica lo stesso Ascoli, decimo con 26 punti. Uno scontro diretto che potrebbe rappresentare uno snodo cruciale per la stagione dell'una o dell'altra compagine che scenderà in campo in quel di Terni stasera.

Cristiano Lucarelli dovrebbe fare affidamento sul solito tandem offensivo composto da Partipilo, Pettinari e Falletti che, con ogni probabilità, andranno a supporto dell'unico terminale di riferimento, Alfredo Donnarumma. Il jolly offensivo che ha indossato la casacca del Palermo nella stagione agonistica 2018/2019 si sta dimostrando l'uomo in più del pacchetto avanzato a disposizione di Lucarelli. Nel primo scorcio di stagione César Falletti ha, infatti, messo a segno 7 reti e collezionato 2 assist in ben 17 apparizioni complessive racimolate nel torneo cadetto. "Abbiamo recuperato diversi giocatori ma andare a fare una partita di Serie B contro una squadra di livello come l'Ascoli con giocatori che hanno fatto uno o due allenamenti non è semplice. Stiamo cercando di organizzarci e mettere in campo un 11 che garantisca dal punto di vista fisico certe esigenze. Mai come questa volta, più che io la formazione la faranno i medici", ha dichiarato nella giornata di ieri l'allenatore della Ternana in conferenza stampa.

Andrea Sottil schiererà, salvo sorprese, un 4-3-3 in grado di poter contenere gli attacchi della Ternana e di poter costruire spunti offensivi degni di nota. "Finalmente si torna a giocare, avevamo bisogno di riprendere l’adrenalina della partita e ricominciare il percorso, le difficoltà sono palesi, le hanno tutte le squadre, purtroppo questo virus non ci vuole abbandonare. Ai ragazzi dico sempre che la forza della squadra è sempre il noi, non l’io, la forza è sentirsi tutti coinvolti. Finora hanno giocato quasi tutti, essere sempre coinvolti e giocare al massimo fa la differenza", ha dichiarato l'allenatore dell'Ascoli in sede di conferenza stampa pre match.

TERNANA-ASCOLI, LE PROBABILI FORMAZIONI

TERNANA (4-2-3-1): Iannarilli; Defendi, Sorensen, Capuano, Salzano; Proietti, Palumbo; Partipilo, Pettinari, Falletti; Donnarumma. A disposizione: Casadei, Krapikas, Vitali, Celli, M. Diakité, Boben, Ghiringhelli, Agazzi, Capone, Paghera, Mazzocchi, Peralta. Allenatore: Lucarelli

ASCOLI (4-3-3): Leali; Baschirotto, Bellusci, Quaranta, D'Orazio; Collocolo, Caligara, Maistro; Palazzino, Tsadjout, Bidaoui. A disposizione: Guarna, Bolletta, Tavcar, Avlonitis, Franzolini, Castorani, Saric, De Paoli, Iliev. Allenatore: Sottil

DOVE VEDERE TERNANA-ASCOLI IN TV?

Ternana-Ascoli è in programma alle ore 20:30. La diretta televisiva della sfida di Serie B sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn e SkyGo.

LA CLASSIFICA DI SERIE B