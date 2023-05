Sudtirol, Tait sfida la Reggina: “Squadra fortissima, servirà la gara perfetta”

"La Reggina è una squadra fortissima ed in ripresa, con giocatori importanti. Sarà una partita tosta". Lo ha detto Fabian Tait, intervistato ai microfoni del "Corriere dell'Alto Adige". Fra i temi trattati dal capitano del Sudtirol anche la sfida contro la Reggina, in programma venerdì sera allo Stadio "Druso" e valevole per il primo turno preliminare dei playoff di Serie B, con la compagine di Bisoli che scenderà in campo con due risultati su tre a favore.