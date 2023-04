SudTirol, Tait: “Col Bari non è decisiva. Ci aspettano 7 finali”

“ Con il Bari gara decisiva per il terzo posto? Importante sì, decisiva no , dopo mancheranno ancora sei gare, ci sono tanti punti in palio”.

“Adesso saranno sette finali, a fine campionato tireremo le somme, certo siamo lì e non ci nascondiamo, puntiamo a fare qualcosa di straordinario, portando avanti quello che siamo stati finora. Voglio che non venga dato per scontato quanto fatto fino adesso. È unico nel suo genere: ne ho avuto alcuni che, come lui, pretendono tanto, fanno lavorare molto la squadra e sono grandi motivatori, mi ha dato e ci ha dato tanto. Il segreto di questa squadra? L’umiltà. Sappiamo stare nelle difficoltà e nella sofferenza, dicono che siamo catenacciari, ma è un nostro modo di essere e la nostra forza”.