Sudtirol-Pisa, Maran: “La sconfitta brucia ed è una ferita ma servirà a crescere”

Rolando Maran , tecnico del Pisa , commenta così la sconfitta per 2-1 in casa del Sudtirol, con gli altoatesini che hanno ottenuto i loro primi punti storici in Serie B. I nerazzurri hanno iniziato questo campionato sicuramente deludendo le aspettative, restando ancorati all'ultimo posto insieme al Perugia a quota un punto. Queste le dichiarazioni dell'ex tecnico del Catania riportate da TuttoPisa:

"Non posso dire che ho preparato tardi questa squadra, bisogna cercare di evitare di dire la realtà perché sennò sembra di aggrapparsi a qualcosa. La squadra era in miglioramento, dopo il secondo gol non c'è stata reazione. Non è stato voluto, probabilmente non avevano l'energia che invece hanno sempre avuto. Il risultato deve essere una ferita che non resti dentro. Brucia, ma dobbiamo lavorare, servirà a crescere. Speravo di avere qualche punto in più".