Sudtirol-Pisa, Bisoli: “Gara di grande carattere, squadra brava a trascinare tifosi”

"Ho detto che questa squadra qui ha dei valori inespressi, che quindi vanno tirati fuori piano piano. Oggi abbiamo fatto una partita di grande carattere, di grande voglia. Abbiamo giocato anche bene palla a terra, a volte. Mi hanno dato grande disponibilità, arrivavamo alle 10 di mattina e andavamo via alle 10 di sera, che non vuol dire stare in campo tutte quelle ore, vuol dire avere colloqui individuali sulla lavagna o per capire dove devono giocare. Ho trovato una disponibilità importante e lo hanno dimostrato, hanno trascinato anche il pubblico".