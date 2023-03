SudTirol, Masiello: “Bisoli motivatore, Gasperini e Conte top. Deluso da Blessin…”

"La società mi ha dato una grande opportunità visto che ero a casa senza contratto. Sono arrivato alla quinta con Bisoli che aveva rilevato la guida tecnica da poco. Con lui non si molla un centimetro, è un grande motivatore e anch’io che sono uno dei vecchi arrivo al campo con una grande voglia di lavorare. Ho avuto tanti allenatori bravi, ma Gasperini e Conte mi hanno cambiato nel modo di pensare e giocare. Blessin? Mi faceva i complimenti per come mi impegnavo e per la mia professionalità. Poi non mi ha fatto giocare neanche un minuto, nemmeno nell’ultima gara contro il Bologna quando eravamo già retrocessi. Un po' più di rispetto e considerazione l’avrei meritata così come gli altri che avevano tirato sempre la carretta. - conclude Masiello – Spors mi aveva chiesto di entrare nello staff tecnico, ma ho rifiutato cortesemente. Non potevo collaborare con un allenatore che conoscevo da così poco e poi avevo ancora voglia di giocare".