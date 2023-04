SudTirol-Bari, probabili formazioni: Mignani con Antenucci. C’è Odogwu, out Masiello

Campionato straordinario per il SudTirol guidato da Pierpaolo Bisoli. Solamente cinque sconfitte finora per i tirolesi, che non hanno ancora perso nel nuovo anno solare, inanellando una serie positiva con sette vittorie e cinque pareggi. Quarta miglior difesa del torneo, la compagine biancorossa ha dato filo da torcere a tutte le big impegnate nella promozione in Serie A. Per il match contro il Bari, il tecnico ex Brescia dovrà fare a meno dell'infortunato Celli e di Masiello. Quest'ultimo, che ha saltato anche il match dell'andata, non è stato convocato per motivi di sicurezza visti i suoi precedenti con i pugliesi ai tempi della sua militanza in biancorosso. Nel coperto 4-4-1-1, l'unica punta Odogwu è supportato da Mazzocchi, conferma per Fiordilino a centrocampo.