Stellone: “Parma da A, ma altre squadre favorite. Pecchia un vincente”

"Il Parma è una squadra forte con un organico importante. La società ha deciso di prendere Pecchia: un allenatore bravo e vincente, che ha all'attivo due promozioni in A con l'Hellas Verona e con la Cremonese. Pecchia ha fatto sempre molto bene. In questa stagione ci sono squadre che sono partite in modo forte e altre che stanno un po' faticando. Finora il Parma ha sbagliato solo la partita interna contro la Ternana, ma specifico che con il verbo "sbagliare" mi riferisco al risultato negativo perché in realtà non ho visto la gara. Se gli emiliani avessero vinto questo confronto contro gli umbri, ora sarebbero a 3 punti dalla vetta. Quando si cambia allenatore, occorre sempre un po' di tempo affinché i giocatori riescano ad assimilare il modulo e le idee di gioco. Penso che il Parma abbia tutte le carte in regola per arrivare nelle prime posizioni. Colloco il Parma insieme al Genoa e al Cagliari ma attenzione anche a Reggina e Brescia. Per me queste sono le squadre più forti e competitive per la promozione diretta".