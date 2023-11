Spezia, la scelta ricade su D’Angelo. Previsto un incontro per ingaggio ma scoglio…

Lo Spezia sta attraversando un momento complicato. Dopo il pareggio che aveva iniettato fiducia nella squadra ligure, sono arrivati tre "X" e una sconfitta. Troppo poco per una formazione che ai nastri di partenza avrebbe dovuto lottare per la promozione. L'esonero per Massimiliano Alvini è davvero ad un passo e la società ha già pensato al suo sostituto.