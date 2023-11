Spezia, D’Angelo: “Samp? Non è imbattibile, abbiamo tutte le possibilità di vincere”

Le parole del nuovo tecnico della Sampdoria, Luca D'Angelo, in vista del derby contro la Sampdoria.

Luca D’Angelo è pronto a fare il suo esordio sulla panchina dello Spezia. Un impegno non qualunque per i bianconeri che, nella quattordicesima giornata di Serie B, affronteranno la Sampdoria.

“Io sono sempre emozionato, in ogni partita. Ricordo ancora la mia prima partita da allenatore, a Rimini, ricordo tutto. Il calcio è emozione e io sono emozionato in ogni partita. Domani forse lo sarò di più perché è l’esordio, in uno stadio bello e pieno di tante persone ed è meglio giocare davanti a tante persone che davanti a nessuno”.

“Dal punto di vista dell’attitudine all’impegno settimanale non ho niente da dire. I ragazzi si sono presentati bene, vogliosi, per cercare di risolvere questa situazione che ci vede in difficoltà. Abbiamo molti infortunati, è un trend da cambiare da qui alla fine della stagione. Ripeto, la squadra ha lavorato bene in questi undici giorni, con grande impegno e intensità”.

“Sampdoria? Sarebbe stato meglio affrontare una squadra scarsa e demotivata ma in questo campionato non ne abbiamo. La Samp viene da un buon momento, ma noi abbiamo qualità sia fisiche che tecniche e dobbiamo abbinarle ad una grande voglia di vincere domani sera. Non sarà semplice, come non lo è mai, ma abbiamo tutte le possibilità di vincere domani sera. Non andiamo lì con il timore di affrontare una squadra imbattibile, perché non lo è nessuna, come non lo siamo noi. Le partite di calcio durano tanto, complici i recuperi molto lunghi, e quindi ogni minuto è importante. Ogni partita ha la sua storia, noi speriamo di partire bene e finire meglio”.

E su Daniele Verde “Confermo quanto detto. Sul talento del giocatore non ci possono essere dubbi, si è allenato bene in questa decina di giorni in cui siamo stati bene. È a disposizione, vediamo se dall’inizio o a partita in corso ma mi ha dato con i fatti la consapevolezza di poterlo utilizzare già da domani”.

