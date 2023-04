Spal-Perugia, probabili formazioni: Oddo sfida Castori per la salvezza, c’è Luperini

Le probabili formazioni di Spal-Perugia, match valevole per la trentacinquesima giornata di Serie B, in programma oggi 30 aprile alle 16:15

Al "Mazza" di Ferrara in palio punti pesanti per la salvezza tra Spal e Perugia, che si affronteranno oggi 30 aprile alle 16:15 nella trentacinquesima giornata di Serie B. Quattro risultati utili consecutivi per gli estensi, attualmente penultimi a quota 34 punti. Biancorossi con un punto di vantaggio sugli avversari.

Tre pareggi e una vittoria, ottenuta contro la concorrente Benevento, per la compagine di Massimo Oddo. Un solo punto separa la Spal dalla zona playout, che oltre al Perugia quartultimo vede anche il Cittadella, a quota 37. Il tecnico ex Padova recupera Radja Nainggolan, che con molte probabilità partirà da titolare alle spalle del tandem composto da Moncini e La Mantia.

Male il Perugia nell'ultimo mese, l'ultima vittoria risale infatti al 18 marzo. Tre sconfitte e due pareggi per gli uomini di Castori, l'ultimo e recente contro il Cosenza. Trentacinque punti per gli umbri, che in caso di vittoria potrebbero metter pressione ai calabresi e al Cittadella. Tridente speculare anche per il tecnico perugino, composto dall'ex Palermo Luperini a supporto di Di Serio e Di Carmine.

PROBABILI FORMAZIONI — SPAL (4-3-1-2): Alfonso; Dickmann, Arena, Dalle Mura, Tripaldelli; Contiliano, Prati, Maistro; Nainggolan; Moncini, La Mantia. All: M. Oddo.

PERUGIA (3-4-1-2): Furlan; Sgarbi, Curado, Struna; Casasola, Santoro, Iannoni, Lisi; Luperini; Di Serio, Di Carmine. All.: Castori.

DOVE VEDERE IL MATCH — La partita tra Spal e Perugia si giocherà, come detto, oggi domenica 30 aprile 2023 alle ore 15 per la 35esima giornata di Serie B. La gara sarà trasmessa in diretta tv e streaming in diverse modalità. da DAZN, Helbiz Live e Sky. In streaming con le stesse prime due emittenti, mentre con la seconda tramite Sky Go.