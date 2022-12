Spal, Lupo: “De Rossi non è in discussione. Problema può essere un altro”

Le dichiarazioni del ds Lupo sul difficile inizo di stagione dello Spal

Non è delle più rosee la situazione in classifica della Spal del neo-tecnico Daniele De Rossi, che dopo quindici giornate di campionato occupa momentaneamente il sedicesimo posto in graduatoria con quindici punti. La compagine emiliana, dopo la sconfitta di misura rimediata per tre a due allo stadio Mazza contro il Modena di Attilio Tesser, è obbligata a centrare il successo contro il Perugia se vuole alimentare i sogni di una tranquilla salvezza. Nel corso della conferenza stampa il direttore sportivo originario di Pescara e già dirigente del Palermo, Fabio Lupo, si è espresso sul difficile momento di stagione della compagine estense. Di seguito le sue dichiarazioni

MERCATO - "Mi sembra inopportuno parlarne in un periodo così delicato. Comunque resto convinto che la squadra non vada stravolta ma che serviranno innesti in quelle posizioni che l’allenatore ritiene che vadano adeguate. Questo organico ad inizio campionato era stato valutato tra i migliori: qualcosa è evidentemente successo ma non possiamo gettare tutto alle ortiche.

PROBLEMI - "Credo che al momento siano legati al fatto di trovare un’identità tattica che possa darci equilibrio in attacco ed in difesa. Sembrava ci fossimo riusciti ma nelle ultime giornate non è stato così. De Rossi? In ogni caso non è in discussione. Credo che in alcuni momenti, paradossalmente, c’è stata un’eccessiva responsabilizzazione dei calciatori che non si sono sentiti all’altezza del tecnico".