SPAL-Frosinone, probabili formazioni: Oddo con Nainggolan, Grosso lancia Insigne

Grosso cerca immediato riscatto dopo la sconfitta contro il Parma

Quasi tutto pronto per Spal-Frosinone. Il match - valido per la ventisettesima giornata del campionato di Serie B - è in programma alle ore 20.30 allo Stadio Paolo Mazza.

Non un appuntamento semplice per Massimo Oddo che, dopo aver pareggiato contro il Como all'esordio sulla panchina estense, ha perso tre a zero contro il Genoa di Gilardino nello scorso turno. Adesso per Nainggolan e compagni la sfida alla capolista Frosinone, reduce dal ko interno contro il Parma di Pecchia e bramosa di riscatto. "Non è Real Madrid-Recanatese, non c'è una squadra nettamente superiore all'altra. Il Frosinone ha 30 punti in più e significa che ha vinto molte più partite di noi, ma sulla singola partita abbiamo le qualità per vincere", ha dichiarato l'ex tecnico del Padova alla vigilia.

La formazione di Fabio Grosso - nonostante l'ultimo scivolone - è saldamente al comando del campionato di Serie B 2022/2023. Nove i punti di distacco dal Genoa di Gilardino che sarà impegnato contro il Cagliari in una partita delicata in chiave playoff. “A Ferrara vogliamo fare un’altra grandissima partita, anche se non sarà facile: la Spal ha una rosa importante, ma i passi falsi possono esserci utili per ritrovare l’attenzione necessaria sui dettagli che decidono le partite”, ha dichiarato l'allenatore ciociaro in conferenza stampa.

Oddo, salvo sorprese, punterà sul 3-4-1-2 con Nainggolan alle spalle di Moncini e La Mantia. Grosso, dall'altra parte, conferma il 4-3-3 e dà spazio in attacco a Insigne, Mulattieri e Garritano.

PROBABILI FORMAZIONI — SPAL (3-4-1-2): Pomini; Meccariello, Dalle Mura, Peda; Celia, Prati, Murgia, Dickmann; Nainggolan; Moncini, La Mantia. Allenatore: Massimo Oddo

FROSINONE (4-3-3): Turati; Sampirisi, Lucioni, Ravanelli, Frabotta; Rohaden, Mazzitelli, Kone; Insigne, Mulattieri, Garritano. Allenatore: Fabio Grosso

DOVE VEDERE IL MATCH IN TV — Spal-Frosinone sarà visibile in diretta tv e in streaming su DAZN, Sky e Helbiz Live.

Nello specifico su Sky Sport in diretta tv mentre anche in streaming su Sky Go e le altre due emittenti. Disponibile anche il servizio NOW.