Spal-Ascoli, Bucchi: “Ci teniamo stretti il punto in dieci. Su Buchel dico questo”

L'Ascoli ha pareggiato in inferiorità numerica con la Spal. Il pensiero di Bucchi

Mediagol ⚽️

Cristian Bucchi, tecnico dell'Ascoli, ha commentato la partita pareggiata per 1-1 in casa della Spal in conferenza stampa. I bianconeri saranno il prossimo avversario del Palermo alla ventiduesima giornata di Serie B. Queste le sue dichiarazioni riportate da Picernotime:

"Ci teniamo stretti il punto, è vero che potevamo vincerla sul palo di Lungoyi ma nel finale potevamo anche perderla per delle nostre sciocchezze. Il rammarico c'è per l'inferiorità numerica nel primo tempo avevamo fatto molto bene, tenendo con efficacia il campo e concedendo molto poco. Poi abbiamo reagito benissimo, creando tanto. Abbiamo risposta alla grande all'episodio negativo, in 10 sapevamo che sarebbe stata una gara difficile. Siamo stati bravi nel tenere bene il campo, poi gli episodi non siamo riusciti a sfruttarli. In 10 abbiamo tenuto lo stesso atteggiamento, senza cambiare, abbiamo lasciato un po' il palleggio abbassandoci di dieci metri ma la Spal faceva fatica. Al netto di tutto è un punto giusto. Buchel credo stia abbastanza bene. Era un giocatore in uscita, poi come capita spesso nel calcio le cose cambiano. Siamo ripartiti con l'entusiasmo e la carica che devono esserci, riacquistando un giocatore forte".

Sui possibili arrivi di Proia e Asencio - "Non so, non faccio il diplomatico, di queste cose se ne occupa la società, ci sono delle trattative in piedi ma non saprei. Tutto cambia molto rapidamente nel mercato, io penso ad allenare".