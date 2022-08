Serie B, Zenga: “Definirla A2 non è esagerato. Cagliari favorito, Palermo e Bari…”

La Serie B è alle porte. Mancano solo due giorni all'inizio del campionato cadetto, che vedrà ai nastri di partenza piazze di assoluto valore sportivo come Cagliari, Genoa e Venezia, retrocesse appena due mesi fa dalla Serie A, e le neopromosse dalla Serie CBari, Modena, Palermo e Sudtirol. Un torneo da molti addetti ai lavori definito come una "A2". Sulla stessa linea d'onda anche WalterZenga, ex tecnico di Palermo, Sampdoria, Venezia e Cagliari, tra le altre che si è espresso sul prossimo campionato di SerieBKT 2022-2023. Di seguito le dichiarazioni rilasciate all'Unione Sarda dall'ex portiere dell' Inter.