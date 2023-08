Serie B, Volpi: “Parma e Palermo le candidate alla promozione. Bari e Sampdoria…”

"I numeri parlano per Coda. Negli ultimi anno ha vinto tre campionati. È un giocatore di assoluta categoria". Lo ha detto Sergio Volpi, intervistato ai microfoni di "TMW Radio". Diversi i temi trattati dall'ex centrocampista della Sampdoria, che ha vestito la maglia blucerchiata dal 2002 al 2008: dal possibile approdo di Massimo Coda alla corte di Andrea Pirlo, con la Cremonese che starebbe provando a battere in extremis la concorrenza della Samp, alle favorite per la promozione in Serie A. Ma non solo...