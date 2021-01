Serie B, Virtus Entella-Pisa: le formazioni ufficiali del match delle 21.00

Al “Comunale” di Chiavari, il match Virtus Entella–Pisa apre la diciannovesima giornata del campionato di Serie B, ultima di andata.

La formazione di casa in avanti schiera subito il neo acquisto Capello, in coppia con Brunori: tandem offensivo supportato sulla trequarti da Schenetti. Modulo speculare per i toscani, che affidano i pali ancora una volta a Perilli, che pareva essere in balottaggio con Gori; diverse le assenze per mister D’Angelo, che dietro alle due punte si affida all’esperienza di Soddimo.

Di seguito le formazioni ufficiali

ENTELLA (4-3-1-2): Russo; Coppolaro, Cleu, Poli, Costa; Koutsoupias, Brescianini, Settembrini; Schenetti; Brunori, Capello

PISA (4-3-1-2): Perilli; Birindelli, Benedetti, Caracciolo, Lisi; Gucher, Mazzitelli, Marin; Soddimo; Vido, Palombi.