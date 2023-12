Serie B: vincono Venezia e Cittadella, Palermo ottavo. Risultati e classifica

Dopo la vittoria conquistata dal Catanzaro venerdì sera fra le mura del "Renzo Barbera" contro il Palermo, sono cinque le gare andate in scena questo pomeriggio, valevoli per la quindicesima giornata del campionato di Serie B. Quarto successo di fila per il Cittadella, fra le squadre attualmente più in forma del torneo, che - in quel di Piacenza - ha battuto la Feralpisalò fanalino di coda: decisiva la rete messa a segno nel primo tempo da Luca Pandolfi, con i veneti che hanno scavalcato i rosanero in classifica. Vince ancora anche il Venezia, che blinda così il primo posto, in attesa della sfida tra Spezia e Parma, in programma alle ore 16:15. Ottengono l'intera posta in palio anche Modena e Ternana ai danni rispettivamente di Reggiana e Cosenza. Pari a reti bianche all'Arena Garibaldi, infine, tra Pisa e Cremonese.