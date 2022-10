Serie B, ko del Bari con l’Ascoli, Ternana nuova capolista. Ok Genoa, Parma, Cagliari

Sono maturati i risultati delle 14.00 in questo sabato della nona giornata di Serie B. Il Palermo ed il Pisa si sono divisi la posta in palio con un pirotecnico 3-3. Goleada Modena ai danni del Como in un altro importante scontro salvezza. Genoa corsaro a Cosenza nonostante l'inferiorità numerica, idem il Cittadella che nonostante l'inferiorità numerica ha stretto i denti e raccolto un punto contro la Spal. La Ternana rimonta totalmente i due gol del Benevento di Cannavaro e può festeggiare un'altra vittoria. Scontro tra i piani alti tra Parma e Reggina vinto dai ducali. Vince anche il Cagliari che batte 2-1 il Brescia.