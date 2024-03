Serie B: vince lo Spezia, Modena ko. Pari tra Cosenza e Cittadella. La classifica

Dopo la vittoria conquistata dal Parma venerdì sera allo Stadio "Tardini" contro il Brescia (in dieci uomini), sono tre le gare andate in scena alle ore 14:00, valevoli per la ventinovesima giornata del campionato di Serie B. Torna al successo lo Spezia fra le mura amiche dello Stadio "Picco", battendo per 2-1 il Sudtirol grazie alla doppietta personale di Daniele Verde. Una vittoria fondamentale per la classifica in ottica salvezza. Pareggio a reti bianche tra Cosenza e Cittadella allo Stadio "Marulla", con gli uomini di Edoardo Gorini che sono riusciti ad ottenere almeno un punto dopo otto sconfitte di fila rimediate in campionato. Vince in rimonta, nei minuti di recupero, la Feralpisalò sul campo del Modena: tre punti che danno slancio e morale alla formazione guidata da Marco Zaffaroni, invischiata nella lotta per non retrocedere.